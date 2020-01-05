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Трамп пообещал применить против Ирана новейшее оружие в ответ на атаку

США только что потратили на его разработку $2 триллиона.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter предупредил Иран о последствиях в случае военных действий в отношении американцев, сообщает РБК.

«США только что потратили $2 трлн на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим [против Ирана] часть этого совершенно нового прекрасного вооружения...и без колебаний!» — написал президент.


Он также сообщил о готовности Вашингтона «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, которые «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры». Число объектов равно числу американских заложников, захваченных Ираном «много лет назад» уточнил Трамп (речь идет о захвате заложников в посольстве США в Тегеране в 1979 году во время исламской революции).

Иран после убийства американцами генерала Касема Сулеймани, командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, пообещал Вашингтону «многолетние последствия».
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