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Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обновил декларацию о доходах за 2019 год.

Документ размещен на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, пишет "Солидарность".

Согласно декларации 27 декабря президент Украины получил от студии «Квартал 95» роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов), а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсацию за пользование торговой маркой.

Полную декларацию о доходах за 2019 год президент Украины по закону должен обнародовать до апреля.


За 2018 год Зеленский задекларировал доход в 9,7 миллиона гривен, из них 4,2 миллиона были заработаны на основном месте работы в студии «Квартал 95», одним из создателей которой является действующий президент Украины.
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