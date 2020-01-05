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Подарок Лукашенко выставили на аукцион

Журналист Сергей Пархоменко получил часы от главы Беларуси в далеком 1997-м, ни разу не надел и решил продать «реликвию».
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По состоянию на 14.00 4 января последняя ставка составила 50 000 российских рублей (чуть более $800 в эквиваленте). Лот также выставлен на сайте ay.by, где его предлагают купить за знаковую для белорусов сумму – 1000 рублей, пишет "Солидарность".

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что гарантийный срок эксплуатации подарка Лукашенко истек 22 года назад. Аукцион завершится вечером 8 января.

Сергей Пархоменко собирается направить деньги, вырученные от продажи часов, в фонд помощи «Диссернету». Это вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов. Участники сообщества противодействуют незаконным махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.
Фото из Фейсбука Сергея Пархоменко
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