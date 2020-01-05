"Беларусь от нас уходит": российский политолог объяснил, почему Россия пойдет на экономические уступки Минску
Россия продолжит идти на экономические уступки Беларуси, и таким способом Москва хочет тянуть тот момент, когда Минск переориентируется на Запад. По информации издания «Политпазл», такое заявление прозвучало от политолога, одного из руководителей Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдана Безпалько. По его словам, в настоящее время все указывает на то, что Беларусь уходит в сторону Запада.
Безпалько уверен, что Беларусь сильно зависит от России во многих направлениях, однако Москва не будет применять в отношении Минска экономическое давление. Политолог уверен, что в России боятся сильно ударить по экономике Беларуси. «Здесь это расценивают как сильный инструмент, который можно будет использовать только один раз. Если мы экономически отключим Беларусь, там произойдет резкое падение уровня жизни, в котором будут обвинять Россию. Этот инструмент боятся включать, потому что он может разрушить нанести ущерб самой России», - объяснил Безпалько.
09:48 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.