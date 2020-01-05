







Как сообщает Польское радио, в отношении 28-летнего поляка Яна С. также выдвинуто обвинение в продаже крупной партии наркотиков.





По версии следствия, он передал 23,5 тыс. евро сообщнику, который должен был устранить чиновников.





Киллер случайно был задержан во время операции против наркомафии. Во время допроса он признался в получении заказа на убийство.