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Трамп пригрозил ударить по более полусотне объектов, Иран ответил атакой хакеров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране. Об этом он написал в своем Twitter.

Reuters

Атака на Иран произойдет в случае нападения на американцев.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", - написал Трамп в Twitter.

Тем временем в "зеленой зоне" Багдада произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета. Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты. Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Издание Al Arabiya также сообщает, что еще 2 ракеты класса "Катюша" упали на территории иракской базы "Балад", которая находится в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.

В свою очередь, иранские хакеры осуществили кибератаку на один из правительственных сайтов США и ввзломали общественную федеральную базу данных правительственных документов, передает BNO News.

По информации BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран".

"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - указано в "послании" хакеров.

По данным издания, на странице неизвестные также разместили изображение иранского флаг, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и "истекающего кровью" Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты.

Напомним, что эскалация ситуации началась после убийства командира элитного подразделения Аль Кудс генерала Касема Сулеймани, который руководил зарубежными операциями иранских спецподразделений. Трамп назвал его террористом номер 1. А президент Ирана Роухани назвал ликвидацию Сулеймани "одним из ужаснейших преступлений США против иранского народа". Как сообщает IRNA, его заявление прозвучало на встрече с родственниками погибшего.

«Американцы даже не пон и, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут ощущать еще многие годы», — заявил Роухани.
"Белорусский партизан"
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