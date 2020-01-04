Туск: Мировая война никогда не была такой интенсивной, как сейчас

По мнению бывшего премьер-министра Польши и бывшего главы Европейского совета Дональда Туска, Мировая война никогда не была такой интенсивной, как сейчас. Об этом Туск сказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.





"Американо-китайское противостояние - это ожидание того, что произойдет через 10 или 20 лет. Как и в ловушке Фукидида между Афинами и Спартой, здесь должно быть короткое замыкание. Один центр перестает быть самым важным, а другой должен доказать, что он правит", - сказал Туск.





Он добавил, что "вряд ли это закончится классически понятным конфликтом". Туск считает, что вряд ли кто-то нападет на кого-то, пишет . zn.ua





"Там будет Перл-Харбор, только из года в год, из десятилетия в десятилетие - постоянное изменение мира", - добавил Туск.









Дональд Туск отметил, что "на этом пути непременно будут региональные конфликты, и каждый из них спровоцирует рост глобальной напряженности".

Ранее издание Washington Post писало, что ядерная доктрина Трампа может приблизить ядерную войну с Россией. От политики Обамы доктрина Трампа отступает в части, где говорится о сокращении роли ядерного арсенала в оборонной политике США. Как и предыдущий президент, Трамп допускает применение ядерного оружия только "в экстремальных обстоятельствах". Но нынешний американский лидер определяет ключевую роль ядерного арсенала в сдерживании угроз, что отражает план развивать новые возможности для противостояния России в Европе.





Бомбардировка Перл Харбора, 7 декабря, 1941 год





Ранее издание The Times писало со ссылкой на отчет Chatham House, что кибератака может стать причиной ядерной войны. Кибернетически уязвимые места в структурах ядерных вооружений составляют целый ряд опасностей и рисков. В лучшем случае цифровая незащищенность систем ядерных вооружений может подорвать веру и уверенность в военном потенциале и инфраструктуре ядерного оружия.





The Guardian писало, что США разрабатывают новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ в Восточной Европе. Новая ядерная доктрина Пентагона будет представлена в конце января.



