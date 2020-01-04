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Умер депутат независимости Владимир Станкевич

Умер один из депутатов фракции Белорусского народного фронта в Верховном Совете (ВС) Беларуси XІІ-го созыва Владимир Станкевич.

Депутат Верховного Совета 12-го созыва Владимир Станкевич из Молодечно. Фото: Владимир Сапагов

Об этом сообщил Facebook депутат ВС XІІ-го созыва Леонид Дейко.

Ранее из членов фракции БНФ умерли Игорь Герменчук, Игорь Пырх, Галина Семдянова, Борис Гюнтер, Геннадий Грушевой, Алесь Шут.

Оппозиция Белорусского народного фронта «Возрождение» («Адраджэнне») – парламентская фракция Белорусского народного фронта, действовавшая с 15 мая 1990 до 9 января 1996 года в Верховном Совете Беларуси 12-го созыва. Состояла из 26 членов, часть из которых до тех пор принадлежала к КПСС.
ЮВ/ИР belsat.eu
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