Умер депутат независимости Владимир Станкевич
Умер один из депутатов фракции Белорусского народного фронта в Верховном Совете (ВС) Беларуси XІІ-го созыва Владимир Станкевич.
Депутат Верховного Совета 12-го созыва Владимир Станкевич из Молодечно. Фото: Владимир Сапагов
Об этом сообщил Facebook депутат ВС XІІ-го созыва Леонид Дейко.
Ранее из членов фракции БНФ умерли Игорь Герменчук, Игорь Пырх, Галина Семдянова, Борис Гюнтер, Геннадий Грушевой, Алесь Шут.
Оппозиция Белорусского народного фронта «Возрождение» («Адраджэнне») – парламентская фракция Белорусского народного фронта, действовавшая с 15 мая 1990 до 9 января 1996 года в Верховном Совете Беларуси 12-го созыва. Состояла из 26 членов, часть из которых до тех пор принадлежала к КПСС.
ЮВ/ИР belsat.eu
18:43 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.