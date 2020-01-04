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К Стасу Шашку пустили адвоката

4 января к экс-кандидату в депутаты Стасу Шашку, который отбывает административный арест за участие в акции против интеграции с Россией, смог попасть адвокат. Вместе с арестованным они подготовили жалобу на постановление суда.

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По информации адвоката, Стас сейчас один в камере. Он регулярно получал передачи, заказные письма и письма первым классом, которые ему отправляли, пишет euroradio.fm


Недопуск адвоката в течение пяти дней правозащитники из “Правовой инициативы” расценивают как психологическое давление на арестованных. Они собираются бороться с этой “порочной практикой”.


Стас Шашок — активист Legalize Belarus и “Молодёжного блока”. 26 декабря он был задержан за участие в несанкционированных властями антиинтеграционных протестах. На следующий день суд решил наказать его 15-ю сутками административного ареста.
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