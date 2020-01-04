К Стасу Шашку пустили адвоката
4 января к экс-кандидату в депутаты Стасу Шашку, который отбывает административный арест за участие в акции против интеграции с Россией, смог попасть адвокат. Вместе с арестованным они подготовили жалобу на постановление суда.
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По информации адвоката, Стас сейчас один в камере. Он регулярно получал передачи, заказные письма и письма первым классом, которые ему отправляли, пишет euroradio.fm
Недопуск адвоката в течение пяти дней правозащитники из “Правовой инициативы” расценивают как психологическое давление на арестованных. Они собираются бороться с этой “порочной практикой”.
Стас Шашок — активист Legalize Belarus и “Молодёжного блока”. 26 декабря он был задержан за участие в несанкционированных властями антиинтеграционных протестах. На следующий день суд решил наказать его 15-ю сутками административного ареста.
18:34 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.