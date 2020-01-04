Румас и Медведев поздравили друг друга по телефону и обсудили ситуацию с поставками нефти
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил в телефонном разговоре с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.
Сергей Румас и Дмитрий Медведев поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством.
15:59 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.