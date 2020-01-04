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Румас и Медведев поздравили друг друга по телефону и обсудили ситуацию с поставками нефти

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил в телефонном разговоре с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством.
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