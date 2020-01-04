"В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.





Сергей Румас и Дмитрий Медведев поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством.







