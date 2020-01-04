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Украина перенесёт дату Рождества?

Епифаний сообщил, когда ПЦУ перенесет Рождество.

Фото: facebook.com/pg/ При этом число сторонников переноса Рождества растет

После объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче, считает митрополит.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.


Ранее сообщалось, что глава ПЦУ Епифаний планирует перенести Рождество. Перенести дату празднования Рождества хотят с 7 января на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.

Позже сообщалось, что у Епифания отказались от идеи переносить Рождество. Реформа церковного календаря  на сегодня имеет очень большие и реальные риски, сообщил Евстратий Зоря.
korrespondent.net
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