Украина перенесёт дату Рождества?
Епифаний сообщил, когда ПЦУ перенесет Рождество.
Фото: facebook.com/pg/ При этом число сторонников переноса Рождества растет
После объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче, считает митрополит.
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.
"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.
Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.
"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.
Ранее сообщалось, что глава ПЦУ Епифаний планирует перенести Рождество. Перенести дату празднования Рождества хотят с 7 января на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.
Позже сообщалось, что у Епифания отказались от идеи переносить Рождество. Реформа церковного календаря на сегодня имеет очень большие и реальные риски, сообщил Евстратий Зоря.
15:15 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.