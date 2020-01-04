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Почобут: Достучаться до "населения Интернета"

Журналист – о том, как «Пул первого» лепит медиаобраз Лукашенко.

«Телеграм-канал «Пул первого» задумывался в недрах Администрации президента как инструмент модернизации медиаобраза Александра Лукашенко. Как попытка достучаться до «населения Интернета». В Байнете ведь фамилия Лукашенко вызывает прежде всего желчь и сатиру, пишет Салідарнасць.

И что же предлагает нам «Пул первого»? Каков он этот их «Турбо-Бацька»? — написал Анджей Почобут. — Честно говоря, учитывая контекст, ожидал какого-то нано-продукта. Однако на выходе получился персонаж, который напоминает Ленина из советских рассказов для детей.

Короче, что бы ни делали, а и так выходит автомат Калашникова :)

Для примера возьмём вот этот фрагмент про Ленина:

«В Горках, гуляя по парку, Владимир Ильич часто подходил к одному и тому же месту. Высокая ель здесь росла, берёзка, у самой берёзки — кусты. Придёт Владимир Ильич, остановится, подымет голову вверх. Стоит долго-долго. Всё смотрит.


Что же такое там?

Снегири».

А теперь «Пул первого» про Лукашенко:

«Однажды Михаил Захаров подарил Лукашенко коньки... Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось! Сегодня Рождественский турнир стартует уже в 16-й раз. А хоккейная дружина президента выигрывала этот любительский чемпионат мира (как его теперь часто называют) 12 раз!»

Лучшей сатирой на вождя всегда являются восхваления от его холопов».
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