Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обновил декларацию о доходах за 2019 год. Документ размещен на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Согласно декларации 27 декабря президент Украины получил от студии «Квартал 95» роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов), а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсацию за пользование торговой маркой.
Полную декларацию о доходах за 2019 год президент Украины по закону должен обнародовать до апреля.
За 2018 год Зеленский задекларировал доход в 9,7 миллиона гривен, из них 4,2 миллиона были заработаны на основном месте работы в студии «Квартал 95», одним из создателей которой является действующий президент Украины, пишет gazetaby.com
14:22 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.