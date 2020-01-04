Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Согласно декларации 27 декабря президент Украины получил от студии «Квартал 95» роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов), а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсацию за пользование торговой маркой.





Полную декларацию о доходах за 2019 год президент Украины по закону должен обнародовать до апреля.







