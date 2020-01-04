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Экс-депутат Анисим вернулась на работу в Академию наук, осталась без компьютера. В президенты идти она передумала

Экс-депутат Елена Анисим вернулась на работу в Институт языкознания Академии наук.

В Академии наук Анисим работала до избрания депутатом Палаты представителей шестого созыва. Она вернулась на ту же должность — научным сотрудником.

— Калегі збераглі стол, крэсла, а вось кампутар мяне не дачакаўся. Давядзецца нешта пакумекаць, пакуль добры з’явіцца. У ІТ-краіне без камп’ютара ні кроку не зробіш, тым больш калі задумана вялікая справа — новы тлумачальны слоўнік. Вельмі спадзяюся, што з дапамогай калег справімся з гэтай задачай, — написала у себя в Facebook Анисим.


Ранее экс-депутат заявляла о своих планах участвовать в президентской кампании. Потом, правда, говорила, что отказывается идти в президенты, если среди кандидатов будет Александр Лукашенко. Теперь же Анисим окончательно решила не выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

— На сённяшні дзень не бачу сэнсу ўдзельнічаць у тым, вынік чаго ўжо загадзя распісаны. Гэта будзе трата рэсурсаў, сіл і падман надзей, — прокомментировалаTUT.BY свое решение Анисим.
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