Экс-депутат Анисим вернулась на работу в Академию наук, осталась без компьютера. В президенты идти она передумала
Экс-депутат Елена Анисим вернулась на работу в Институт языкознания Академии наук.
В Академии наук Анисим работала до избрания депутатом Палаты представителей шестого созыва. Она вернулась на ту же должность — научным сотрудником.
— Калегі збераглі стол, крэсла, а вось кампутар мяне не дачакаўся. Давядзецца нешта пакумекаць, пакуль добры з’явіцца. У ІТ-краіне без камп’ютара ні кроку не зробіш, тым больш калі задумана вялікая справа — новы тлумачальны слоўнік. Вельмі спадзяюся, што з дапамогай калег справімся з гэтай задачай, — написала у себя в Facebook Анисим.
Ранее экс-депутат заявляла о своих планах участвовать в президентской кампании. Потом, правда, говорила, что отказывается идти в президенты, если среди кандидатов будет Александр Лукашенко. Теперь же Анисим окончательно решила не выдвигать свою кандидатуру на пост президента.
— На сённяшні дзень не бачу сэнсу ўдзельнічаць у тым, вынік чаго ўжо загадзя распісаны. Гэта будзе трата рэсурсаў, сіл і падман надзей, — прокомментировалаTUT.BY свое решение Анисим.
12:24 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.