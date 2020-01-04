+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В России опубликовали карикатуру на Лукашенко: Путин предлагает ему сдаться за бочку нефти

Рисунок российского художника-карикатуриста Сергея Ёлкина.


Поводом для карикатуры стал спор Беларуси и России по условиям поставки нефти в 2020 году. Стороны не смогли договориться, и Москва решилась с 1 января прекратить поставки для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.

В свою очередь Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов на экспорт, что может ударить по белорусскому бюджету.

При этом продолжаются разговоры о том, что Кремль использует экономические рычаги для давления на белорусские власти с целью выбить у них согласие на более глубокую интеграцию и потерю части суверенитета.

Лукашенко не впервые становится героем для российского карикатуриста Елкина. Полтора месяца назад он опубликовал рисунок на ту же тему.
Салiдарнасць
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru