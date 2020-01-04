ООН против вмешательства других стран в ливийский конфликт
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против иностранной поддержки любой из сторон конфликта в Ливии. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном в пятницу, 3 января.
Иностранная поддержка противоборствующих сторон углубит ситуацию, уверен Антониу Гутерриш.
Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу.
"Любая иностранная поддержка противоборствующих сторон только углубит продолжающийся конфликт и еще сильнее осложнит достижение мирного политического решения", − подчеркнул он.
Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.
В ответ на это командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.
Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие, пишет korrespondent.net
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии.
08:13 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.