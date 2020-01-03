Обыск в квартире правозащитника Олега Волчека. Подозревают в убийстве?

Обыск проводит Следственный комитет по городу Минску.

Следствие полагает, что в квартире, собственником которой является Олег Волчек и его брат, произошло убийство.



Личность убитой женщины до сих пор не установлена, однако в квартире Олега Волчека проводят обыск с новейшим оборудованием по отысканию следов крови.





Правозащитник связывает обыск со своим активным участием в деле бесследно пропавшего в 1999 году экс-министра Юрия Захаренко.





Напомним, накануне во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.



