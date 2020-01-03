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Обыск в квартире правозащитника Олега Волчека. Подозревают в убийстве?

В Минске в квартире известного правозащитника Олега Волчека проводится обыск в связи с убийством женщины, части тела которой коммунальщики достали накануне из реки Свислочь.

Обыск в квартире правозащитника Олега Волчека. Подозревают в убийстве?
Обыск проводит Следственный комитет по городу Минску.

Следствие полагает, что в квартире, собственником которой является Олег Волчек и его брат, произошло убийство.

Личность убитой женщины до сих пор не установлена, однако в квартире Олега Волчека проводят обыск с новейшим оборудованием по отысканию следов крови.

Правозащитник связывает обыск со своим активным участием в деле бесследно пропавшего в 1999 году экс-министра Юрия Захаренко.

Напомним, накануне во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека. 

Позже выяснилось, что останки, вероятнее всего, принадлежат женщине. Другие подробности неизвестны.
"Белорусский партизан"
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