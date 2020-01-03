Генпрокуратура направила дело Втюрина в Верховный суд





По делу проходит восемь должностных лиц госорганов и банковских учреждений, а также восемь представителей коммерческих структур.





Им вменяются многочисленные факты получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.





Генпрокуратура прямо не называет фигурантов дела, однако статьи, количество обвиняемых и характер их деятельности совпадают с теми, что озвучил КГБ по завершении расследования уголовного дела бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.





В сообщении Гепрокуратуры говорится, что 12 человек остаются под стражей. К четырем применены другие меры пресечения. С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие следствию, выдали имущество и уплатили доход, полученный преступным путем.