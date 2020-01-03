Генпрокуратура направила дело Втюрина в Верховный суд
Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению 16 человек в получении и даче взяток по статьям 430 и 431 УК Беларуси.
По делу проходит восемь должностных лиц госорганов и банковских учреждений, а также восемь представителей коммерческих структур.
Им вменяются многочисленные факты получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.
Генпрокуратура прямо не называет фигурантов дела, однако статьи, количество обвиняемых и характер их деятельности совпадают с теми, что озвучил КГБ по завершении расследования уголовного дела бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.
В сообщении Гепрокуратуры говорится, что 12 человек остаются под стражей. К четырем применены другие меры пресечения. С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие следствию, выдали имущество и уплатили доход, полученный преступным путем.
Источник: reform.by
17:35 03/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.