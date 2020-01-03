Все мрачнее и мрачнее. С каким лицом Лукашенко поздравляет белорусов
Глядя на то, как пресс-служба Лукашенко иллюстрирует его поздравление народа с Новым годом, даже как-то становится тревожно за страну. Этот год не стал исключением.
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Мрачное новогоднее фото, способное вызвать мурашки
«Салідарнасць» обратила внимание, что за последние годы Лукашенко лишь однажды позволил себе улыбнуться на поздравительных новогодних снимках. Было это в прошлом году.
«Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений», — заявил глава Беларуси. И всем своим видом продемонстрировал это.
Мрачное новогоднее фото, способное вызвать мурашки, не единственное в коллекции президента.
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Впрочем, глава государства неоднократно подчеркивал, что в Новый год никогда не расслабляется. И нынешние праздники — не исключение.
— Буду в Беларуси, буду дома, пить не буду. Не потому что я непьющий человек, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня железное правило: не пить, не есть, быть на посту, – делился планами и на эти праздники Лукашенко.
Надо сказать, что грустный вид Лукашенко в новогоднюю ночь на протяжение многих лет не добавляет радости и самим белорусам, лишний раз напоминая, что новогодние желания не всегда сбываются.
12:01 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.