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"Зенон Станиславович одобряет такое углубление интеграции"

Как уже сообщалось, Россия перестала поставлять нефть в Беларусь.

О возможном развитии событий пишет политобозреватель Артем Шрайбман


"Запасов на НПЗ хватит до середины января. Альтернативные поставки за это время наладить невозможно. После этого встанет вопрос, сколько бензина осталось в запасе на заправках.

Это значит, что у нас развилка с двумя сценариями: 

1. Минск подписывает контракт на российских условиях в течение 7-10 дней.

2. Минск начинает шантаж транзитом. Это жесткое повышение ставок, последний козырь, который не использовали с нулевых.

Что тут скажешь, вполне душевное получилось afterparty у нашего декабрьского юбилея договора о "союзном государстве". 

Зенон Станиславович (Позняк - прим. БП) одобряет такое углубление интеграции", - иронизирует Шрайбман.
"Белорусский партизан"
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