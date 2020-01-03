"Зенон Станиславович одобряет такое углубление интеграции"
Как уже сообщалось, Россия перестала поставлять нефть в Беларусь.
О возможном развитии событий пишет политобозреватель Артем Шрайбман
"Запасов на НПЗ хватит до середины января. Альтернативные поставки за это время наладить невозможно. После этого встанет вопрос, сколько бензина осталось в запасе на заправках.
Это значит, что у нас развилка с двумя сценариями:
1. Минск подписывает контракт на российских условиях в течение 7-10 дней.
2. Минск начинает шантаж транзитом. Это жесткое повышение ставок, последний козырь, который не использовали с нулевых.
Что тут скажешь, вполне душевное получилось afterparty у нашего декабрьского юбилея договора о "союзном государстве".
Зенон Станиславович (Позняк - прим. БП) одобряет такое углубление интеграции", - иронизирует Шрайбман.
"Белорусский партизан"
11:41 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.