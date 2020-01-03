"Зенон Станиславович одобряет такое углубление интеграции"

О возможном развитии событий пишет политобозреватель Артем Шрайбман









"Запасов на НПЗ хватит до середины января. Альтернативные поставки за это время наладить невозможно. После этого встанет вопрос, сколько бензина осталось в запасе на заправках.





Это значит, что у нас развилка с двумя сценариями:





1. Минск подписывает контракт на российских условиях в течение 7-10 дней.





2. Минск начинает шантаж транзитом. Это жесткое повышение ставок, последний козырь, который не использовали с нулевых.





Что тут скажешь, вполне душевное получилось afterparty у нашего декабрьского юбилея договора о "союзном государстве".





Зенон Станиславович (Позняк - прим. БП) одобряет такое углубление интеграции", - иронизирует Шрайбман.