Сколько стоит "дружба с русскими"?
Вопрос о продлении соглашений о размещении российских военных баз на территории Беларуси должен был быть решен еще в 2019 году. Но его решение перенесли на этот год. Что это значит и возможен ли вариант, что соглашения продлены не будут?
На эту тему рассуждает военный аналитик Егор Лебядок
31-го декабря Министерство обороны Беларуси сообщило, что "работа по решению вопросов дальнейшего использования указанных объектов [43-й узел связи ВМФ РФ в Вилейке и 474-й отдельный радиотехнический узел (РЛС «Волга») в п. Озеречье], в том числе с проведением консультаций и переговоров с российской стороной, запланирована на 2020 год".
Но практически за год до этого заявления министр А. Равков сообщал: "учитывая срок действия соглашений [по указанным выше военным объектам РФ в Беларуси], вопрос об их пролонгации, вероятнее всего, будет решаться в следующем году, соответствующие мероприятия предусмотрены двусторонним планом военного сотрудничества на 2019 год".
Т.е. двусторонний план в части переговоров о продлении соглашений о размещении российских военных объектов на нашей территории не выполнен.
Причина тому, скорее всего, проста и решение это не от военных зависит. Полагаю, что данные российские объекты являются предметом торга в текущих вопросах «углубленной интеграции» с РФ. Поскольку вопрос по "интеграции" окончательно пока не решен, то будет и задержка с принятием решения о пролонгации соглашений.
На мой взгляд, соглашения будут продлены при любых исходах «интеграции». Для России в настоящее время РЛС «Волга» уже не столь критична (например, недавно заступила на боевое дежурство РЛС «Контейнер», ведущая обзор и в секторе действия «Волги», хотя и с меньшей дальностью; есть и другие возможности обнаружения подлетающих баллистических ракет), но в таких вопросах, как предупреждение ракетного нападения и связь с АПЛ всегда хорошо иметь дублирующие системы.
Тем более, что у РФ были планы по модернизации 43-его узла связи, до 10.11.2019 там должен был быть установлен комплекс РЭП «Самарканд».
Вопрос сейчас только в цене, возможно, что в соглашения внесут дополнения, касающиеся, например, платы за аренду земельных участков и т.п.
В контексте текущей обстановки по «интеграции» и возможного визита госсекратря США М. Помпео стоит напомнить слова А.Лукашенко, произнесенные им в 1996 году:
«Только за уничтожение ганцивечской станции, которую строит Россия в Брестской области, Беларуси были обещаны 10 миллиардов долларов. Заявление мое было немедленное и однозначное: я дружбой с русскими не торгую».
Изменилось ли что-то на сей счет за 24 года? Увидим уже скоро...
"Белорусский партизан"
11:11 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.