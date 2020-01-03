+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко обеспечил чаркой-шкваркой нужных людей в Москве в канун Нового года

Последнюю декаду ушедшего года по Москве развозили новогодние подарки от Лукашенко. Обеспечение чаркой-шкваркой российских лоббистов белорусского правителя обошлось в немалую сумму.

Лукашенко обеспечил чаркой-шкваркой нужных людей в Москве в канун Нового года
Иллюстрационное фото


В большой продуктовый набор к новогоднему столу собрали сало, колбасу, сыр, конфеты, клюкву в сахаре, хрен, горчицу, хлеб, бутылку самогона в плетеной упаковке, фирменный шоколад без сахара.

«По самым скромным подсчетам одна корзинка стоит около $150 и весит 12 кг», - сообщил телеграм-канал «Незыгарь». Говорится, что несколько человек получили по мешку картошки из усадьбы Лукашенко в праздничной упаковке. Но это, видимоЮ преувеличение.

Среди адресатов известные друзья-лоббисты Семьи Лукашенко - Гуцериев, Греф, Рапота, Семья Чайки, Кадыров, Степашин, Зюганов, Косачев, Карасин, Швыдкой, Гусман, Торкунов, чета Кузьминов-Набиуллина, Сунгоркин, Громыко, патриарх Кирилл и др. Всего более 300 адресатов.

«Подарки поскромней получили от белорусского посольства представители «пятой колонны» Лукашенко в Москве из университетов, исследовательских центров и медиа», - сообщил канал.

Кстати, согласованный за 3 часа до Нового года протокол о цене на поставляемый в Беларусь газ на 2 месяца 2020 года (январь-февраль) канал Незыгарь охарактеризовал не иначе как «гуманитарные поставки газа в Беларусь».
АФН
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru