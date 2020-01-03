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«95-й квартал» подшутил над Александром Лукашенко

31 декабря на Youtube вышел новогодний выпуск от украинской студии, где в одной из сценок «95-й квартал» подшутил над Александром Лукашенко.


В выпуске «Вечернего квартала» присутствовал политический юмор. «95-й квартал» Во время одного из номеров, актеры спародировали Александра Лукашенко, который позвонил Владимиру Зеленскому. Новогодний выпуск можно посмотреть в следующем видео: Добавим, что «Студия Квартал-95» является юмористической украинской компанией, которая занимается созданием и выпуском развлекательного контента. Одним из ее основателей является нынешний президент Украины — Владимир Зеленский.
BELNAVINY
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