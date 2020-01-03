«95-й квартал» подшутил над Александром Лукашенко
31 декабря на Youtube вышел новогодний выпуск от украинской студии, где в одной из сценок «95-й квартал» подшутил над Александром Лукашенко.
В выпуске «Вечернего квартала» присутствовал политический юмор. «95-й квартал» Во время одного из номеров, актеры спародировали Александра Лукашенко, который позвонил Владимиру Зеленскому. Новогодний выпуск можно посмотреть в следующем видео: Добавим, что «Студия Квартал-95» является юмористической украинской компанией, которая занимается созданием и выпуском развлекательного контента. Одним из ее основателей является нынешний президент Украины — Владимир Зеленский.
09:37 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.