В США убийство иранского генерала назвали началом крупной войны









Это в своем Twitter предрек американский сенатор Крис Мерфи.





По его словам, Сулеймани однозначно являлся врагом США.





"Вопрос в другом: действительно ли Америка только что ликвидировала без разрешения конгресса второго по значимости человека в Иране, сознавая, что потенциально развязывает крупномасштабную региональную войну?", — отметил сенатор.





Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США обвиняют в организации нападения на американское посольство.