Заико: «Лукашенко уже списанный материал для Путина»

— Кто будет отстаивать Лукашенко в Кремле? Никого там уже нету, — отметил экономист в интервью на Примусе. — Представьте: Путину постоянно говорят, что Лукашенко начал игры с Западом, тот же Помпео должен приехать (Визит Госсекретаря США отложен на неопределенное время — прим. «Салідарнасці»)… Конечно, ему это надоело. Бабич все уже здесь сказал. Его не услышали, начали говорить: у нас тут суверенитет, мы сами с усами. Да, Путин пока это не сделал. Но Лукашенко уже списанный материал для Путина, для Кремля.









Леонид Заико дал также совет, как сохранить суверенитет.





— Я предлагаю для суверенитета Беларуси 3 января отключить отопление, которое на русском газе. Это будет удар ниже пояса для России. И не покупать у них нефть, — отметил экономист.





В качестве пример он привел Индию, которая когда-то избавилась от принадлежности к Великобритании.





— Это было еще при Ганди. Он сказал, что англичане на нас плохо влияют, давайте займемся собственной страной. А для этого не будем покупать английские товары, не будем покупать английский эль, виски, одежду. И Индия стала суверенной. И если бы не это, она бы никогда не избавилась от опеки, от принадлежности к Великобритании, — отмечает Леонид Заико. — Вот как надо суверенитета добиваться: отказываться от того, что предлагают эти искусители. Кремль искуситель, посадил на нефтяную иглу, подсадил на газовую иглу.









В этой связи экономист предложил устроить показательный выезд в Индию для изучения их опыта.





— Они все расскажут и покажут. Потому что действительно очень показательно: вытащить страну из такой зависимости! И не надо здесь призывать Штаты, кричать, что мы защищаем суверенитет. Просто не покупайте, — заключает Леонид Заико.



