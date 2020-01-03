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Заико: «Лукашенко уже списанный материал для Путина»

Известный экономист дал совет, как сохранить суверенитет и избавиться от России. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что в Кремле уже давно подумывают, как избавиться от белорусского президента.

Заико: «Лукашенко уже списанный материал для Путина»
— Кто будет отстаивать Лукашенко в Кремле? Никого там уже нету, — отметил экономист в интервью на Примусе. — Представьте: Путину постоянно говорят, что Лукашенко начал игры с Западом, тот же Помпео должен приехать (Визит Госсекретаря США отложен на неопределенное время — прим. «Салідарнасці»)… Конечно, ему это надоело. Бабич все уже здесь сказал. Его не услышали, начали говорить: у нас тут суверенитет, мы сами с усами. Да, Путин пока это не сделал. Но Лукашенко уже списанный материал для Путина, для Кремля.


Леонид Заико дал также совет, как сохранить суверенитет.

— Я предлагаю для суверенитета Беларуси 3 января отключить отопление, которое на русском газе. Это будет удар ниже пояса для России. И не покупать у них нефть, — отметил экономист.

В качестве пример он привел Индию, которая когда-то избавилась от принадлежности к Великобритании.

— Это было еще при Ганди. Он сказал, что англичане на нас плохо влияют, давайте займемся собственной страной. А для этого не будем покупать английские товары, не будем покупать английский эль, виски, одежду. И Индия стала суверенной. И если бы не это, она бы никогда не избавилась от опеки, от принадлежности к Великобритании, — отмечает Леонид Заико. — Вот как надо суверенитета добиваться: отказываться от того, что предлагают эти искусители. Кремль искуситель, посадил на нефтяную иглу, подсадил на газовую иглу.


В этой связи экономист предложил устроить показательный выезд в Индию для изучения их опыта.

— Они все расскажут и покажут. Потому что действительно очень показательно: вытащить страну из такой зависимости! И не надо здесь призывать Штаты, кричать, что мы защищаем суверенитет. Просто не покупайте, — заключает Леонид Заико.
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