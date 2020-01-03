Фотофакт. Зеленский встретил Новый год в Карпатах
Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в Карпатах.
В частности, президент был замечен на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области.
Несколько пользователей соцсети Instagram опубликовали фотографии с президентом, все фото с пометкой «Буковель».
09:11 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.