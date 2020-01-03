+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сюрприз Макея не приедет. Что дальше?

В одном из своих предновогодних интервью беларуским СМИ глава МИД Макей как-то намекнул на возможный некий сюрприз в начале 2020 года. Говорил он так, еще зная о предстоящем визите госсекретаря США Помпео в Минск. Но визит этот внезапно в Вашингтоне отменили. И обещанного Макеем сюрприза на этом треке не появилось. Зато в ОДКБ с нового года официально приступил к работе новый генсек Зась.


Уехав из Минска в Москву он оставил свой пост госсекретаря Совбеза пока неизвестно кому. В различных кругах не исключают, что новым госсеком и может стать Макей.

Во время визита Помпео должна была обсуждаться конкретика по поводу назначения послов РБ и США в Минске и в Вашингтоне. И тут персона Макея фигурирует в качестве кандидата посла в США. Пока непонятно, как отмена визита Помпео в Минск может повлиять на дальнейшую карьеру Макея.

Но то, что Лукашенко готовился важного сказать госсекретарю США, как всегда, должно вскоре стать известно благодаря различным телеграм- каналам. Такова сегодня практика поведения МИД и самого беларуского правителя. А намеки Макея на некие сюрпризы в начале наступившего года и могли быть прелюдией такого поведения. Но, похоже, осуществление замыслов минских архистратегов временно откладывается. Ждем-с до первой звезды. По юлианскому календарю.
Роман Яковлевский, политический обозреватель
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru