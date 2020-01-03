Дело Шеремета: в Киеве провели следственный эксперимент с участием Кузьменко
В центре Киева состоялся следственный эксперимент по делу об убийстве Павла Шеремета - с участием врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к этому преступлению.
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Об этом сообщает hromadske.
“Эксперимент проводили с участием криминалистов, правоохранителей и Юлии Кузьменко. Благодаря этому следственному действию хотели проверить походку подозреваемой, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая зафиксирована в видеоматериалах следователей”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кузьменко была в той же одежде, что и, вероятно, 20 июля 2016 года, когда в результате подрыва автомобиля в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет.
В то же время адвокат Юлии Кузьменко сообщил, что будет ходатайствовать о повторном проведении эксперимента, поскольку на видео из материалов дела видно двух людей. Следствие установило, что вторым, вероятно, был Андрей Антоненко.
Как сообщалось, 2 января адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что получил уведомление о проведении следственного эксперимента в деле Шеремета за час до его начала, перевод ukrinform.ru
“Это притом что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент", - добавил защитник.
Он также настаивал, что эксперимент необходимо проводить в 2.40, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.
24 декабря Апелляционный суд города Киева оставил под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко.
Фото: hromadske.ua
08:12 03/01/2020
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