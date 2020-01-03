США ликвидировали командующего элитных сил Ирана





Он находился в автомобиле, который выезжал из аэропорта Багдада и погиб при вертолетном обстреле.

Ликвидировать командующего элитных сил «Эль-Кудс» из Корпуса стражей Исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани приказал лично президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The New York Times.



«Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и служащих в Ираке и во всем регионе. Он и его спецподразделение «Эль-Кудс» ответственны за гибель сотен и ранения тысяч представителей американских и коалиционных служб», - приводит издание заявление Пентагона.

Как отмечают в американском военном ведомстве, этот удар был направлен на «сдерживание будущих планов Ирана по нападению».

«Соединенные Штаты будут продолжать принимать все меры для защиты наших людей и наших интересов во всем мире», - подчеркивается в заявлении.

Операция по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения, которое в адрес Ирана вынес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут обнаружены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

В Иране подтвердили смерть генерала Сулеймани. Чтобы сообщить об этом, государственное телевидение даже прервало трансляцию передач, замечает NYT.









Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США.

«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани — наиболее эффективной силы, борющейся с „Исламским государством“, „Аль-Нусра“, „Аль-Каида“ и др., — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Он добавил, что США несут ответственность за все последствия своей «мошеннической авантюры».

Как сообщает РИА «Новости», бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит США за гибель генерала.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — написал Резаи в Twitter.









На фоне новости о гибели элитного иранского генерала нефть подорожала более чем на 2%. Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 долларов з баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,75%, до 62,86 долларов за баррель.



