"Никогда не признают незаконной оккупации Крыма"
Озвучен план деоккупации Крыма
Для возвращения полуострова нужен формат, подобный нормандскому, заявил представитель Кабинета министров.
Для решения вопроса Крыма Украине нужен международный формат на подобии нормандского, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет в четверг, 2 января, Интерфакс-Украина.
"Первый – это международные организации, когда ООН принимает резолюции, ЮНЕСКО тоже принимает резолюции и дистанционно изучает ситуацию в Крыму, Миссия ООН в Украине проводит дистанционный мониторинг, Совет Европы тоже принимает какие-то решения и пытается пробиться в Крым с визитом, Европейский Союз сохраняет санкции. Второй формат – двусторонний, когда условный Лавров куда-то приезжает и ему на переговорах заявляют, что никогда не признают незаконной оккупации Крыма", - заявил Кулеба.
По его словам, нужен и третий формат, который будет отличаться креативом, где "как в нормандском формате велся бы разговор по Крыму".
"Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что сначала нам нужно определиться, какой формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить. Потому что нам надо дискутировать, нам нужна рефлексия по тому, каким будет путь к деоккупации Крыма", - заявил вице-премьер.
Напомним, также накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний призвал власти обсудить притеснения украинской церкви в аннексированном Крыму. Глава ПЦУ призвал поднять этот вопрос на заседании Трехсторонней контактной групы в Минске, пишетkorrespondent.net
21:23 02/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.