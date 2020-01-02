Парламент одобрил: Турция вводит войска в Ливию

"В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против", - такие результаты огласил спикер парламента Мустафа Шентоп.









Соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря Партией справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган.





Ранее газета "Созджу" писала, что в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки ПНС систем ПВО "Хисар" и "Коркут", разработанные турецкими конструкторами, передает ТАСС.





В конце декабря глава МВД правительства национального согласия Фатхи Али Башага заявил, что Ливии понадобится военная поддержка Турции, если возникнет военный конфликт. По его словам, без помощи Анкары Ливии будет трудно противостоять армии Халифы Хафтара, которая открыла авиабазы для третьих стран. Кроме того, министр подчеркнул, что международное сообщество официально признало в Ливии только правительство национального единства.





Накануне же вице-президент Турции Фуат Октай сказал, что Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию, если Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи.









"Войдут ли наши войска в Ливию, зависит исключительно от ситуации там. Наши вооруженные силы и минобороны готовы. Принятие в парламенте мандата на отправку войск несет в себе политическое послание. Если противоположная сторона заявит об отказе от нападений, тогда зачем нам туда идти?" - сказал Ф.Октай в интервью Anadolu.





Но если Хафтар "будет продолжать в том же духе", то Турция, имея приглашение базирующегося в Триполи ливийского правительства национального согласия, отправит туда своих военных, добавил вице-президент.





"Сегодня или завтра это будет сделано. Если риск есть сегодня - значит, сегодня, если завтра - значит, завтра. Через три, десять дней – значит, через три, десять дней. Мандат будет действовать в течение года, и когда возникнет необходимость, войска будут отправлены в нужном количестве", - добавил турецкий политик.



