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Фотофакт. В новогоднюю ночь Деды Морозы и Снегурочки раздавали прохожим протоколы «за участие в новогодних гуляниях»

Таким образом активисты кампании Legalize Belarus напомнили прохожим о людях, которые встретили Новый год за решеткой, так как участвовали в акции за независимость Беларуси, пишет "Свабода".
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Группа Дедов Морозов и Снегурочек в новогоднюю ночь в Минске раздавала людям «административные протоколы за участие в новогодних гуляниях» с информацией об арестованных, которые встретили новый год в изоляторе.

Так, руководитель Legalize Belarus и экс-кандидат «Молодежного блока» Стас Шашок был задержан в подъезде своего дома и на следующий день приговорен к 15 суткам административного ареста за участие в акции в поддержку независимости Беларуси 20 сдекабря.

На 15 суток был осужден и один из лидеров протестов против интеграции с Россией Павел Северинец. Новый год за решеткой встретили также Максим Винярский, Денис Урбанович, Евгений Афнагель, Алесь Чахольский, Леонид Кулаков, Дмитрий Козлов и Сергей Тихановский.
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