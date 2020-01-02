







Группа Дедов Морозов и Снегурочек в новогоднюю ночь в Минске раздавала людям «административные протоколы за участие в новогодних гуляниях» с информацией об арестованных, которые встретили новый год в изоляторе.





Так, руководитель Legalize Belarus и экс-кандидат «Молодежного блока» Стас Шашок был задержан в подъезде своего дома и на следующий день приговорен к 15 суткам административного ареста за участие в акции в поддержку независимости Беларуси 20 сдекабря.





На 15 суток был осужден и один из лидеров протестов против интеграции с Россией Павел Северинец. Новый год за решеткой встретили также Максим Винярский, Денис Урбанович, Евгений Афнагель, Алесь Чахольский, Леонид Кулаков, Дмитрий Козлов и Сергей Тихановский.



