Беларусь начинает председательствовать в органах ЕАЭС
Беларусь с 2020 года становится председателем в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.
С 1 февраля текущего года пост председателя коллегии ЕЭК займет Мясникович – экс-премьер-министр и спикер верхней палаты белорусского парламента. Его кандидатура была утверждена на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге 20 декабря.
Тогда говоря о Мясниковиче как председателе коллегии ЕЭК, Лукашенко не исключил: "Может, кому-то и не понравится, хотя все его прекрасно знают. Человек он очень опытный".
В свою очередь Мясникович заявил, что, на его взгляд, в ЕАЭС необходимо "очень серьезно продвинуться в вопросах создания инфраструктурных общих проектов", а также в вопросах, связанных с техническим регулированием. "То есть то, что должно быть единым для экономик наших государств", - сказал он.
Кроме того, с 1 января 2020 года к представителю Беларуси Станиславу Засю переходит пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в порядке плановой ротации.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что в ближайшие годы, учитывая предстоящее председательство страны в ряде союзов и организаций, у Беларуси на плечах будет "весь Советский союз".
"Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний президент Беларуси возглавляет. С одной стороны, почетно, с другой - ответственно", - сказал Лукашенко на встрече с Засем в конце ноября.
11:33 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.