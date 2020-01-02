+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Будущее не может быть за старостью»: в сети сравнили поздравления Лукашенко, Зеленского и Путина

Новогодние поздравления президентов Украины, Беларуси и России вызвали бурные обсуждения в сети. Пользователи сравнивают основные особенности каждого выступления. Причем в новогоднюю ночь «Путин» выступил на российском телеканале с заявлением об уходе.

Ролик с поздравлениями лидеров трех государств:


Видео собрало множество комментариев. Пользователь Olivia Tsepeleva написала: «Молодцы братья украинцы, молодой президент из народа это взгляд в будущее, будущее не может быть за старостью и неспособностью к гибкости и изменениям».

Istvan Filler обратил внимание на показатели статистики: «Поздравление Зеленского — 8100 лайков, 470 дизлайков, море коментов. Поздравление Путина коменты отключены, лайки-дизлайки засекречены. Конспирация, куле. Кругом враги же! (Я даже знаю, кто эти враги…)»

Отмечают также и то, что Лукашенко поздравлял соотечественников на русском языке. «Лукашенко не знает белорусский язык?» — пишет Баке Бакеев.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru