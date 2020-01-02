«Будущее не может быть за старостью»: в сети сравнили поздравления Лукашенко, Зеленского и Путина
Новогодние поздравления президентов Украины, Беларуси и России вызвали бурные обсуждения в сети. Пользователи сравнивают основные особенности каждого выступления. Причем в новогоднюю ночь «Путин» выступил на российском телеканале с заявлением об уходе.
Ролик с поздравлениями лидеров трех государств:
Видео собрало множество комментариев. Пользователь Olivia Tsepeleva написала: «Молодцы братья украинцы, молодой президент из народа это взгляд в будущее, будущее не может быть за старостью и неспособностью к гибкости и изменениям».
Istvan Filler обратил внимание на показатели статистики: «Поздравление Зеленского — 8100 лайков, 470 дизлайков, море коментов. Поздравление Путина коменты отключены, лайки-дизлайки засекречены. Конспирация, куле. Кругом враги же! (Я даже знаю, кто эти враги…)»
Отмечают также и то, что Лукашенко поздравлял соотечественников на русском языке. «Лукашенко не знает белорусский язык?» — пишет Баке Бакеев.
11:21 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.