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В Эстонии закрыли пропагандистское российское информагентство

Власти страны ввели санкции против агентства Sputnik Эстония

В Эстонии приостановило работу российское пропагандистское информационное агентство Sputnik Эстония из-за санкций со стороны властей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт агентства.

Как сообщается, вся редакция увольняется с 1 января 2020 года якобы "из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей".

 

Эстонские СМИ отмечают, что Sputnik Эстония входит в государственное международное информационное агентство "Россия сегодня", чей гендиректор Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Из-за этого власти Эстонии ввели санкции против Sputnik.

Пропагандисты называют действия властей Эстонии "правовым беспределом" и "проявлением тоталитаризма", а также заявляют, что их агентство "независимо от властей".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины, Грузии и стран Прибалтики. Также российский лидер не поздравил президента Польши Анджея Дуду.

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