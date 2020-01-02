Убийство Шеремета: Riffmaster сделал важное заявление













Андрей Антоненко, украинский рок-музыкант более известный под именем Riffmaster, написал письмо- обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру МВД и генеральному прокурору. Текст письма разместили на странице Free Riff в социальной сети Facebook.





Убийство Шеремета: подозреваемая сделала неожиданное признание (видео)

Андрей Антоненко, который подозревается в организации убийства Павла Шеремета, обратился к Авакову, Рябошапке и Зеленскому с вопросом, какая цель у фальсификации обвинения.





"Господа министр Аваков, генпрокурор Рябошапка, президент Зеленский! Я уверен и знаю, что и вы знаете и уверены в том, что мы, которые безосновательно подозреваемые в деле Шеремета, являемся невиновными в этом ужасном деле. Меня интересует цель этого сфальсифицированного, позорного, брехливого обвинения против нас. Это что, попытка удержаться в кресле, получить высший пост, или вы уже применяете методы и методички российских ФСБ?", - написал Riffmaster.





Он отметил, что это сознательное уничтожение украинских патриотов и сравнил обвинения с делами, которые завели против Сенцова и крымских татар в России.





"Это что, сознательное уничтожение украинских патриотов, которые прилагают все усилия для победы нашей страны, фабрикуя на них уголовные дела, к которым они не причастны? Чем ваши действия отличаются от действий российских оккупантов на Донбассе ив Крыму? Чем ваши действия отличаются от действий ФСБ РФ? Чем эта лживое, выдуманное, позорное дело отличается от дел Олега Сенцова и крымских татар, которые сфабриковали в ФСБ?" – добавил Антоненко и призвал остановиться.





"Ответ: Ничем! Это позор вам, как министру, генпрокурору и президенту! Остановитесь пожалуйста. Хватит! Хватит убивать народ Украины. Верните нам наши жизни! Рок-музыкант, штаб-сержант ООС ВСУ. Честь имею. Антоненко Андрей", - резюмировал Riffmaster.