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В Гвинее-Бисау на президентских выборах победил Умару Сисоку Эмбало

Национальная избирательная комиссия Гвинеи-Бисау объявила, что бывший премьер-министр Умару Сисоку Эмбало с 53,55% голосов победил на прошедшем туре президентских выборов.

Его конкурент кандидат от правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) Домингуш Симойш Перейра получил 46,45% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Для многих экспертов результат оказался неожиданным - в первом туре Домингуш Симойш Перейра получил 40,13% голосов, а представитель "Движения за демократический поворот - Группы 15" (МАДЕМ - Г15) Умару Сисоку Эмбало 27,65%.


Как сообщило агентство Reuters, Домингуш Симойш Перейра не признал своего поражения. Он заявил, что будет оспаривать в суде объявленные Национальной избирательной комиссией результаты.

Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш участвовал в первом туре, однако занял лишь четвертое место с поддержкой 12% избирателей и выбыл из борьбы.

Гвинея-Бисау - одна из самых бедных стран Африки: почти 70% из 1,8 млн ее граждан живут менее чем на $2 в день, пишет belta.by
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