Госсекретарь США перенес визиты, запланированные на начало января. Беларусь и Украина пока в графике
Госсекретарь США предположил, что в связи с нападением на посольство США в Ираке его рабочие визиты могут быть перенесены.Напомним, что визит в Минск запланирован на 4 января.
Уже известно, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео перенес официальный визит в Узбекистан, который планировался на 5-6 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Узбекистана в Facebook.
Как отмечается, визит переносится "на более поздние сроки по взаимной договоренности". Других подробностей не сообщается.
Сам Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них в Украину и Узбекистана, из-за нападения на посольство США в Ираке.
"Я надеюсь, что все-таки смогу выполнить обязательства. Я направляюсь в Украину, потом в Центральную Азию, а затем на Кипр. Но я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, сотрудников Госдепартамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю", - заявил он.
Позже в Госдепартаменте подтвердили информацию о том, что Майк Помео посетит Украину. Его визит запланирован на 3 и 4 января. Надо полагать, что коль Помпео все-таки прилетит в Киев, то найдет время и для Минска.
"Белорусский партизан"
21:12 01/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.