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111 день рождения Бандеры. В Киеве проходит факельное шествие националистов

В Киеве начался традиционный марш националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Организатор мероприятия ВО "Свобода". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
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Фото Фокус

В анонсе "Марша чести, достоинства и свободы" отмечается, что традиционное факельное шествие приурочено ко дню рождению "Вождя и вдохновителя украинцев - Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства".

Начался марш со столичного парка Тараса Шевченко. Его участики пройдутся до Майдана Незалежности.

На здании Киевсовета весит большой портрет Бандеры.
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