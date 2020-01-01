+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Первый канал скрыл счетчик лайков под новогодним обращением Путина

Перед скрытием там уже было 66 тысяч дизлайков.



Первый канал и телеканал "Россия 24" скрыли на своих страницах в ютьюбе счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии, сообщает "Радио Свобода".

Радиостанция "Эхо Москвы" отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счетчики еще не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

Еще один федеральный канал, НТВ, счетчики под обращением Путина оставил. К середине воскресенья на странице в ютьюбе НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок "не нравится" при 4,5 тысячах отметках "нравится".

19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещенное на канале "Россия 24" в ютьюбе, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru