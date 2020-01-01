The Hill (США): Беларусь - следующая цель Путина

Более того, Москва уже начала оказывать военное, медийное и экономическое давление, главным образом манипулируя своими энергетическими субсидиями и настойчиво пытаясь разместить в Беларуси военные базы. Премьер-министр России Медведев прямо заявил, что интеграция (термин, который предпочитает Москва) влечет за собой «уменьшение» суверенитета.





Беларусь отреагировала антироссийскими демонстрациями, военно-политическим неповиновением президента Лукашенко Москве и даже призывом к НАТО присоединиться к ее предстоящим учениям. Принимая во внимание давление России, госсекретарь Майк Помпео посетит Минск в январе вслед за возвращением посла США в Минск и визитом в 2019 году тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Эти сигналы имеют решающее значение, поскольку они свидетельствуют не только о понимании Соединенными Штатами, что именно поставлено на карту, и их потенциальной готовности помочь Беларуси вернуться в Европу, но и желанием продемонстрировать Москве, что США и, надо полагать, наши союзники в Европе не потерпят подобной агрессии.





Почему Путин предпринимает такую агрессию? Во-первых, главное, что движет Путиным — это стремление продлить свое президентство после его окончания в 2024 году, не выглядя при этом пожизненным диктатором, которым он является в действительности. Аннексировав Беларусь, он сможет обеспечить изменение характера правового статуса Российской Федерации, в результате чего конституция утратит силу, что позволит ему стать президентом нового Союзного государства. Этим и объясняется его недавний призыв внести поправки в Конституцию.

Поэтому основной мотив этой агрессии — внутренний. Но здесь действуют более глубокие процессы, выходящие за рамки того, что совершает его система. Путин показал, что фундаментальная природа российского самодержавия, независимо от того, кто им управляет, является имперской и, следовательно, агрессивной и служит постоянным препятствием для мира в Европе и ее безопасности.





С точки зрения Путина, Россия — это империя, а Беларусь и Украина не являются реальными государствами, поэтому их следует «воссоединить» с Россией в рамках идейно-политической концепции «русского мира». Этот политический курс Путин открыто сформулировал в своих выступлениях в 2014 году по поводу аннексии Крыма. И нет признаков того, что он отказался от этой стратегии, даже если впоследствии возникла необходимость вносить в нее тактические корректировки и делать паузы.





Помимо закрепления традиционной связи империи, империализма и самодержавия как двух сторон одной медали, Москва, видимо, хочет аннексировать Беларусь для размещения на ее территории военных ба развертывания своих воздушных и наземных сил. В случае успеха в этом деле Россия получает вторую непосредственную границу с Польшей, сможет обойти Украину с севера и оказывать на нее давление с востока, юга и севера, а также потенциально с юго-запада — с территории Молдавии. Тогда Россия сможет представлять опасность и для стран Балтии с востока и юга, помимо той серьезной опасности, которую она уже представляет собой в настоящее время.





Эта медленная, но продолжающаяся агрессия угрожает жизненно важным интересам НАТО и США. Поэтому администрация Трампа вполне оправданно дает понять, что озабочена судьбой Белоруссии. Но помимо этого союзники Америки также должны действовать активнее и заявить о своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси.





Критики могут обвинять Беларусь в том, что она является последней диктатурой Европы (хотя это название по праву принадлежит России) и поэтому не заслуживает поддержки. Но если отдать Беларусь на милость России, тем самым подрывая мир и безопасность Европы, это вряд ли будет способствовать делу защиты прав человека и укрепления демократии. Более того, любая перспектива того, что Беларусь в будущем будет развиваться в направлении примирения с Европой и интеграции в демократическую Европу, означает, что она останется независимой, суверенной и все более приобщенной к Европе и связанной с ней. Генри Киссинджер написал известные слова о том, что дипломатия — это «накапливание нюансов».





Таким образом, самое время начать накапливать и дополнять те нюансы, которые касаются Беларуси, чтобы Путин понял, что Беларусь не будет следующей жертвой его агрессии. Мы уже давно видим, что в случае с Россией (как и в случае с другими ее предшественниками) аппетит приходит во время еды. Но на самом деле расширение российской империи совпадает (и не случайно) с растущим обнищанием широких слоев населения России. Не исключено, что авторитарной имперской России Беларусь нужна для сохранения авторитаризма и авторитарного правителя.





Но распространение власти Путина приведет лишь к тому, что Европа станет еще большей ареной для войны, поскольку российская империя может оправдать себя, лишь создавая атмосферу войны в Евразии. Критики Ленина обвиняли его в том, что он ввел осадное положение в российской социал-демократии, а затем глобализировал его. Чтобы сохранить свою власть, Путин следует примеру Ленина. Беларусь — его следующая цель, и движение в сторону холодной войны, которая выгодна только Путину, можно и нужно немедленно остановить.