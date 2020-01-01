Ким Чен Ын пообещал показать всем новое стратегическое оружие КНДР
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на его доклад на пленуме Трудовой партии Кореи.
Ким Чен Ын на лошади. Фото: kcna.kp
«КНДР не прекратит и будет продолжать разработку стратегического оружия, необходимого для обороны страны, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет ликвидирована и на Корейском полуострове не будет установлен устойчивый мир», – заявил Ким Чен Ын.
Глава Северной Кореи также пообещал вскоре показать всем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР, пишет belsat.eu
«Чем больше США тянут время, делают неясными результаты переговоров КНДР-США, тем более беспомощными они будут перед непредсказуемым ростом мощи КНДР, тем в более отчаянном положении они окажутся», – заявил Ким Чен Ын.
Он также заявил, что не будет в одностороннем порядке выполнять запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпримут никаких мер в ответ.
Ким Чен Ын отметил, что КНДР прекратила ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет и закрыла ядерные полигоны, но «США не то что не предприняли действий в ответ, они еще и поставляли Южной Корее передовое оружие, создавая угрозу для нас [КНДР. – Ред. Belsat.eu], и ввели несколько десятков отдельных санкционных мер против КНДР».
По его словам, если США не изменят свою политику в отношении КНДР, «денуклеаризации КНДР не будет никогда».
Северокорейский «Рождественский подарок» прокомментировал президент США Дональд Трамп, сообщает Fox News.
«Я надеюсь, что его рождественский подарок станет прекрасной вазой. Он мне нравится, я люблю его. Мы ладим. Он представляет свою страну, я представляю свою страну, мы должны делать то, что мы должны делать. Но он подписал контракт, он подписал соглашение. Речь о денуклеаризации», – отметил Трамп.
В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и разработки межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР провести полную денуклеаризацию, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.
На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре того же года в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон «Сохэ» и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.
МГ/АА belsat.eu
16:07 01/01/2020
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