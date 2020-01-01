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Зась с 1 января заступает на должность генсекретаря ОДКБ

Станислав Зась с 1 января заступает на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.



Процесс назначения представителя Беларуси генеральным секретарем ОДКБ занял почти год и сопровождался слухами и спекуляциями в СМИ. Как ранее заявил БЕЛТА сам Станислав Зась, назначение генсека ОДКБ - вопрос важный, но не судьбоносный в масштабах шести государств, входящих в организацию. "Надо четко представлять: кто бы ни находился у руля Секретариата ОДКБ, организация будет действовать в русле устава и совместных решений глав входящих в нее стран. Такой алгоритм исключает извлечение односторонних преимуществ, в том числе и от уровня замещаемых должностей", - пояснил он.

В 2018 году Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с должности генерального секретаря ОДКБ, отработавшего полтора года из предусмотренных уставом трех лет. На родине Юрия Хачатурова арестовали по обвинению в попытке свержения конституционного строя, исполнять его обязанности стал заместитель - российский военный Валерий Семериков.

ОДКБ - региональная международная организация, целями которой, по ее уставу, являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам". В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

 
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