Макей: «С первых дней года можно ожидать определённых сюрпризов»









- МИД провёл опрос среди своих подписчиков в соцсетях: куда белорусы хотят ездить без виз. И ответ был – Таиланд. А с какими ещё странами мы ведём переговоры об отмене или упрощении визового режима?





- Таиланд, да, стоит на первом месте, есть и ряд других стран, с которыми мы готовы работать. И к нам обращаются ряд стран: и небольших, и маленьких, островных. Начиная от Сейшельских островов. Мы, министерство иностранных дел, выполняем поручение главы государства, заинтересованы в том, чтобы у нас визовые режимы с другими странами были максимально либерализированы.





- Надеемся, что в следующем году на земном шаре у Беларуси станет ещё больше партнёров.





- Уже подготовлена предварительная программа взаимных визитов и обещаю, что, уже начиная с первых дней следующего года, можно ожидать определённых сюрпризов, -- заявил Владимир Макей.