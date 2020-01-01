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Трамп обвинил Иран в атаке на посольство США в Ираке

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака – городе Багдад. Об этом американский лидер написал в Twitter во вторник, 31 декабря.


Сорванная вывеска с американского посольства в Багдаде



По его словам, Иран организовал атаку демонстрантов на американское посольство в Багдаде.

"Иран убил американского контрактника, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства", – заявил президент США.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке. Они кричали "смерть Америке", жгли флаги США и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США. Сообщается, что посол США и сотрудники дипмиссии были эвакуированы.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки Катаиб Хезболла. США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.
Korrespondent.net
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