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Лукашенко написал Путину в справке, сколько Беларуси стоит Россия

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов разместил в Telegram выдержки из справки, которую Александр Лукашенко в этом году передавал Владимиру Путину.

Он получил этот документ во время недавней поездки в Минск, когда записывал интервью с белорусским руководителем. Тогда Лукашенко в очередной раз возмутился, что в России нередко пытаются представить Беларусь и ее руководителя в качестве нахлебников, "гири на ногах". С этим он категорически не согласен.

"Я попросил, чтобы мне теперь справку принесли, — говорил Александр Лукашенко. — Я ее Путину, когда остались мы в узком кругу, без СМИ, прочитал. Чего стоит нам Россия".

Венедиктов опубликовал несколько пунктов из этой справки. Из них следует, что Путин узнал о 120 миллионах долларов, которых стоили нашей стране за последние восемь лет военные объекты России на белорусской земле, освобожденные от арендной платы. Приобретение военных вооружений и ремонт военной техники за тот же период стоил белорусскому бюджету 1,8 млрд долларов. Еще миллиард долларов Беларусь израсходовала в 2011-2019 годах на таможенное обслуживание и охрану границы "Союзного государства на западном контуре".

Можно предположить, что эти пункты самые интересные в упомянутой справке. К сожалению, Алексей Венедиктов не сообщил, есть ли в документе общая цифра, сколько Россия стоит Беларуси.
Еврорадио
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