«Комсомолка» вспомнила выступления президента, начиная с поздравления с 2015-м. Совпадут ли они с нынешним?









Новогодние обращения президента, которые транслируются по телевизору и публикуются на его официальном сайте - это не просто поздравления, но и послания к народу. Если их изучить более внимательно, то в каждом можно выделить основную мысль о том, как мы прожили год и что нас ждет.





Последние годы Александр Лукашенко записывает новогоднее выступление на фоне нарядной елки и государственного флага. Хотя поздравление с новым 2015 годом президент записывал, сидя на диване в кабинете, и много говорил о мире во всем мире. Тогда за его спиной стояли семейные фотографии. Больше они за последние 5 лет в новогодних обращениях в кадре не появлялись.









В 2015 году за спиной у президента стояли семейные фотографии. Фото: president.gov.by









2016 год





Послание длилось 6 минут 45 секунд и начиналось с обращения «Дорогие соотечественники». Вступление получилось лирическим - Александр Лукашенко рассуждал, как важно ценить и любить жизнь.





А потом плавно перешел к тому, что кое-где в мире право на жизнь оказывается под угрозой. Прямо об этом не говорится, но можно предположить, что не в последнюю очередь президент имел в виду конфликт на востоке Украины. В феврале 2015 в Минске состоялась 17-часовая встреча Нормандской четверки, на которой Олланд, Меркель, Путин и Порошенко договаривались о мире.





– За последний год мир не стал спокойнее. От терактов и военных конфликтов гибнет все больше людей. В самых разных уголках планеты все громче голоса тех политиков, кто ставит свои амбиции выше блага народа. Очевидно, что старый миропорядок рушится. Идет новый передел мира, который не принесет людям ничего, кроме бед и страданий, - говорил Александр Лукашенко.





В 2015 году в Беларуси проходили президентские выборы. И в новогоднем послании об этом тоже упоминалось - в контексте вышесказанного.





– Мы вместе выбрали мир и порядок, спокойствие и предсказуемость, свободу и независимость Беларуси. (...) Скажу твердо: Беларусь пойдет путем развития и прогресса. Это будут разумные перемены, понятные людям, а не путь обвала, ломки и революций.





По тому, какие слова встречались в тексте послания чаще всего, можно судить о мысловых акцентах речи. Слово мир и его производные в разных значениях прозвучали в послании президента 10 раз, Беларусь - 5 раз, жизнь - 5 раз, спокойствие - 4 раза, независимость - 3 раза.





2017 год





В начале 2017 года президент начал со слов «Дорогие соотечественники и гости Беларуси» и говорил целых 7 минут!





В первой части послания президент вновь ушел в геополитику - много говорил о том, как неспокоен мир и о нашей миролюбивой внешней политике. Самым часто употребимым словом стало «Беларусь» - 7 раз. Два раза президент упомянул суверенитет и независимость, продолжая мысль из прошлогоднего послания.





– Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан! Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз, - звучало с экранов в новогоднюю ночь.





Второе по популярности слово в обращении Лукашенко в этом году - должен: оно прозвучало 6 раз. На 2017 год президент как бы давал народу наставления:





– Сейчас надо двигаться дальше, внедрять в жизнь все более прогрессивное и полезное. А для этого нужно учиться, совершенствоваться, идти в ногу со временем.









2018 год





Президент явно сменил тон обращения: «Дорогие друзья!» и уложился в 5 с половиной минут - это рекорд! В этом послании Александр Лукашенко не касался темы враждебности мира. Он снова говорил о простых человеческих ценностях, а еще - о будущем страны. Президент 6 раз упомянул слово жизнь, 5 раз - Беларусь, белорусский, 4 раза - будущее. И даже позволил себе быть немного более эмоциональным, чем обычно - 4 раза повторил «дорогие друзья».





– Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их - дело многих лет! В этой связи мое обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас открыты все двери! Вы обязаны взять эту неимоверно трудную высоту. За вами будущее страны! (...) Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у нас много важных дел во всех сферах жизни страны, - так ориентировал белорусов на построение светлого будущего президент в начале 2018 года.









2019 год





В этом послании Александр Лукашенко был как никогда краток - его речь перед боем часов заняла меньше 5 минут. И едва уловимо улыбнулся в конце, чего раньше не было.





Обращение состояло из слов Беларусь, белорусы, белорусский, вместе, будущее - президент опять продолжает сказанное год назад. В этот раз его выступление было простым и особенно лиричным - про семью и детей, родной дом и родную землю.





– Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома. (...) Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей. Он стал первым в трилогии «Малой родины». Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией. Вернул к истокам. Туда, где по-особому бьется сердце, где вспоминается самое сокровенное.





Напоследок Лукашенко дал белорусам напутствие:





– Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины, - сказал президент, встречая 2019-й.





Пару часов - и лейтмотив будущего года услышим и увидим.