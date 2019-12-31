«Адвокату сказали, что мест для встречи нет, мол, ждите. Я тоже позвонила дежурному и спросила, будут ли места. Но мне ответили, что идут следственные действия. Такие же ответы, что звучали в ситуации с Петром Маркеловым. В его ситуации, когда мы обратились в прокуратуру, вдруг все мероприятия закончились. В любом случае, если и в самом деле проводятся какие-то действия, то это не проблема Станислава Шашка. Пусть начальник освобождает свой кабинет для того, чтобы была возможность встретиться с адвокатом, это нарушение права на защиту», – рассказала «Белсату» Виктория Федорова, председатель организации «Правовая инициатива».





Станислава Шашка, активиста Legalize Belarus и «Молодежного блока», экс-кандидата в депутаты, осудили на 15 дней административного ареста. Его обвинили в участии в несанкционированной акции 20 декабря. Задержали активиста еще 26 декабря.





«Мы хотим, чтобы Станислав подписал жалобу на постановление, согласно которому ему вынесено наказание на административный арест. Кроме того мы хотим узнать, не направили ли его в такую ​​же камеру, как и Петра Маркелова, где антисанитария, с болезнями. Но не пускают адвоката, вот только что ему отказали, но мы в течение дня будем бороться за то, чтобы попасть к Станиславу», – добавила Виктория Федорова.















