











«…прошу: - предоставить информацию по судебной практике рассмотрения Верховным судом Российской Федерации дел о признании международных договоров, стороной в которых является Российская Федерация, недействительными», - говорится в письме Канопацкой, копию которого экс-депутат сбросила в телеграм.





Свой письменный запрос в ВС России Канопацкая объяснила следующим образом:





«Продолжаем работу по формированию правовой позиции в вопросе денонсации Договора о создании Союзного государства. Тот случай, когда выйти из отношений значительно сложнее чем оказаться в них втянутыми. При любых обстоятельствах с кулуарными интеграционными поползновениями представителей действующей власти придется заканчивать. Пусть даже и в судебном порядке.





Помощь российских коллег- профильных юристов будет очень кстати. Как показывает общение с неотягощенными властью россиянами белорусско- российской объединительной горячкой здесь не страдает никто. От слова совсем. Лукавят государственные СМИ, откровенно лукавят».