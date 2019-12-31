Лукашенко и Путин снова созвонились

Лукашенко и Путин созванивались накануне: главы государств обменялись поздравлениями, а также обсудили актуальную тему – поставки нефти и газа в Беларусь. Во вторник президенты вновь провели переговоры – по инициативе российской стороны.





"В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", – сообщили в пресс-службе.





Подробности беседы не приводятся.







